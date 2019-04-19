В Сеуле снизят стоимость проезда на автобусах, следующих до аэропорта

Сеул, , 13:22 — REGNUM В столице Южной Кореи снизят стоимость проезда на автобусах, следующих до международного аэропорта Инчхон на 1000 вон (~$0,88). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на администрацию города.

По данным источника, стоимость проезда по проездному будет снижена с 14 тыс вон до 13 тыс. вон ($12,32~$11,44), а стоимость билетов на разные маршруты автобусов, следующие до аэропорта будет снижена с 14 тыс. вон ~ 15 тыс. вон ($12,32~$13,2) до 13 тыс. вон ~ 14 тыс. вон ($11,44~$12,32).

Известно, что администрация города обращалась к четырем транспортным компаниям с просьбой сократить тарифы на проезд до международного аэропорта на 10% в декабре 2018 года. Однако в этом году с открытием второго пассажирского терминала в аэропорту и увеличением потока пассажиров компании наконец-то согласились снизить стоимость проезда.