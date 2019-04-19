Лукашенко потребовал от правительства остановить рост цен в Белоруссии

Минск, , 12:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства усилить государственное регулирование цен, поскольку в стране «заигрались в рынок и демократию». Об этом он заявил во время ежегодного послания народу и парламенту Белоруссии.

«Почему не можем по нормальным ценам накормить свой народ? — задался вопросом Лукашенко. — Одна из причин — заигрались в рынок и демократию в экономике».

Лукашенко «повторил последний раз» правительству, чтобы оно контролировало ценообразование в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта на белорусских АЗС во второй раз в 2019 году подорожало топливо. Правительство Белоруссии объясняет это заботой о благе народа в процессе построения социально ориентированной рыночной экономики.

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