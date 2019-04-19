Адвентисткая организация Танзании вложила $450 тыс. в проекты развития

Бариади, Танзания, , 12:53 — REGNUM Партия специалистов и предпринимателей адвентистской церкви Танзании (АТАРЕ) вложила 1,039 миллиардов танзанийских шиллингов (около 450 тысяч долларов США) в пять крупных проектов развития, которые предоставят рабочие места более 90% жителей области Симию. Об этом, как передает газета Nipashe, сообщил председатель партии АТАРЕ Фредди Мането на 20 национальном заседании партии, прошедшем в городе Бариади 17 апреля.

По его словам, в партии АТАРЕ числится 1500 членов. Они инвестировали в религиозные проекты, а также в инициативы по развитию предпринимательства, систем водоснабжения, образования и здравоохранения.

Он также сообщил о намерении партии инвестировать в строительство хостелов.

Губернатор Симию Энтони Мтака заявил, что с помощью инициатив, оглашенных во время данного заседания, область покажет лучшие показатели развития.