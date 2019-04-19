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Мантуров: Volkswagen инвестирует в экономику РФ около 20 млрд рублей

Экономика

Помимо 2 млрд евро

Москва, 19 апреля 2019, 12:36 — REGNUM  Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует инвестировать в экономику России около 20 млрд рублей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом 19 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Глава Минпромторга отметил, что компания Volkswagen уже инвестировала в экономику России более 2 млрд евро. Кроме того, немецкая компания планирует направить средства в производство моторов и коробок передач на Горьковском автомобильном заводе.

Мантуров добавил, что с Volkswagen в ближайшем будущем может быть подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), который предполагает увеличение производства автомобильных компонентов компании в России.

«В первую очередь, как я сказал, речь идет о двигателях и коробках. Но второе направление, для нас очень важное — это автокомпонентное производство», — отметил Мантуров.

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