В Якутии начнут строить предприятие, на которое трудоустроят 700 человек

Якутск, , 12:35 — REGNUM В Якутии готовятся к торжественному началу строительства высокотехнологичной судоверфи в Жатае. 25 апреля там будет забита первая свая этого предприятия, которое важно в том числе тем, что трудоустроить на новое производство планируется 700 человек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Тарасов.

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Завершить начинающееся строительство планируется в 2021 году. Ожидается, что новое предприятие даст новую жизнь посёлку Жатай, где оно будет построено, а также позволит обеспечить бесперебойные грузоперевозки по реке Лена и в водах Арктики, в том числе по Севморпути — благодаря работе Жатайской судоверфи там начнёт курсировать обновлённый флот.

Строительство будет идти в рамках комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей». На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 4,1 млрд рублей. Ещё 750 млн рублей направят из бюджета республики, а 873 млн рублей — из внебюджетных источников.

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Строительство судоверфи очень важно для Якутии так как навигация в республике обеспечивает завоз порядка 3 млн тонн жизнеобеспечивающих грузов в отдалённые и труднодоступные населённые пункты региона. Начало строительства Жатайской судоверфи — решение множества проблем, в том числе связанных со старением судов, уверены в министерстве транспорта Якутии. Там подчёркивают, что на сегодняшний день износ речного флота в республике составляет порядка 70%.

После завершения строительства судоверфи на ней планируется строить до 10 судов речного класса различных типов и назначений и проводит модернизацию ещё 6. Кроме того, предприятие будет заниматься межнавигационным ремонтом и техническим обслуживанием флота, а также утилизацией не менее 2 списанных судов в год. Чтобы снизить налоговую нагрузку на судоверфь, её планируется включить в ТОР «Кангалассы».

Как сообщало ИА REGNUM, проект масштабной реконструкции судоверфи в посёлке Жатай вошёл в программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Сейчас на судоверфи в Жатае идёт строительство трёх судов и ремонт пяти. Это стало возможным за счёт выделения предприятию 550 млн рублей внебюджетных средств республиканской инвестиционной компании «РИК-Плюс».