Чтобы делать операции по пересадке печени в Киргизии нужно $400 тысяч

Бишкек, , 12:25 — REGNUM Киргизстанские медики намерены поставить на поток операции по трансплантации печени. Об этом заявил директор национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев, выступая на заседании тематического круглого стола.

«На первых порах нужно около $400 тысяч (25,6 млн рублей), чтобы приобрести аппаратуру. Если закупим, то у нас есть стандартная схема подготовки кадров, и мы будем по ней идти. Подписаны контракты с ведущими мировыми клиниками об обучении наших специалистов бесплатно, и они готовы провести мастер-классы в нашей клинике», — сказал он.

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Также Узакбаев отметил, что поскольку в минздраве решили, что операции по пересадке органов должны проводиться только в государственных клиниках, то нужно расширить список людей, которые могут стать донорами.

«Сейчас мы проводим пересадку почек только родственникам, у которых есть генетическая связь, но необходимо это условие пересмотреть и расширить его. В Киргизии на аппарате гемодиализа находятся 1 470 человек, также с каждым годом в их ряды прибавляются с хронической почечной недостаточностью примерно от 300 до 500 пациентов».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии право осуществлять операции по пересадке органов имеет только Национальный центр трансплантологии.

Это государственное медучреждение занимается исключительно пересадкой почки, а трансплантацией донорских печени и сердца киргизстанские медики не занимаются из-за отсутствия необходимого для этого специального медоборудования.