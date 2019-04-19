Крым ждёт первый груз из Сирии

Симферополь, , 12:12 — REGNUM Сирия отправила в Крым первую партию стройматериалов и продуктов питания через созданный совместный торговый дом. Об этом 19 апреля на пятом Ялтинском международном экономическом форуме журналистам сообщил министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта.

«К нам идут образцы гранита, мрамора, клинкера фосфоритов, а также поставки овощей, фруктов, цитрусовых и оливкового масла. Эти товары должны будут пройти сертификацию, чтобы попасть на российский рынок», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года между руководством Крыма и Сирии были достигнуты договорённости о создании совместного торгового дома и начале товарооборота.

Члены правительства Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Между двумя городами будет курсировать частный грузовой корабль.

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