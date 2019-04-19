Названа прибыль компании Hana Financial Group в первом квартале 2019 года

Сеул, , 12:16 — REGNUM Консолидированная прибыль финансовой компании Hana Financial Group в первом квартале 2019 года составила 556 млрд вон (~$489,13 млн), что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Неденежные убытки компании составили 38,2 млрд вон (~$33,6 млн) из-за обесценивания воны.

Чистая прибыль Hana Financial Group за первый квартал 2019 года составила 1,42 трлн вон (~$1,24 млрд), а комиссионный доход — 5,44 трлн вон (~$4,78 млрд), что на 2,6% больше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Коэффициент просроченной задолженности составил 0,62%, что на 0,03% больше по сравнению с прошлым годом.

Рентабельность собственного капитала компании сократилась на 0,38% и составил 8,49%, а рентабельность активов сократилась на 0,02% и составила 0,59%.

По состоянию на конец первого квартала, общие активы компании составили 503,9 трлн вон (~$443,3 млрд), среди которых трастовые активы составили 110,4 трлн вон (~$97,12 млрд).

Известно, что чистая прибыль самой крупной дочерней компании KEB Hana Bank в первом квартале года составила 479,9 млрд вон (~$422,18 млн), что на 46,2% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 24,1% меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Чистая прибыль Hana Card составила 18,2 млрд вон (~$16 млн), Hana Capital — 24,5 млрд вон (~$21,55 млн), Hana Life — 7 млрд вон (~$6,15 млн), а Hana Savings Bank — 4,1 млрд вон (~$3,6 млн).