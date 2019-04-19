Строительство нового аэропорта в Грозном начнут в 2022 году

Грозный, , 11:59 — REGNUM Власти Чечни сообщили о начале работ по реконструкции аэропорта в Грозном. Строительство планируется начать в 2022 году. Пока же будут вестись проектные работы, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

К выполнению работ по реконструкции планируется привлечь в том числе иностранных инвесторов. Многие из них уже проявляют интерес.

«Идут переговоры с инвесторами для того, чтобы их привлечь. Интерес проявляют страны Ближнего Востока, на сегодняшний день все на стадии обсуждения, и о результатах пока рано говорить», — сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Ранее сообщалось, что согласно федеральной программе «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» на реконструкцию аэропорта в Грозном может быть выделено 14 млрд рублей. Цель проекта обновления воздушных ворот Чечни — увеличить пассажиропоток в республику до полутора миллионов человек в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым президент фонда развития Абу-Даби Мухаммад Сейф аль-Сувайди сообщил, что «фонд предметно изучает вопрос вложения 50 млн долларов в строительство воздушных ворот Грозного».

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