Куба заинтересовалась российскими разработками в области ядерной медицины

Дубна, Московская область, , 11:41 — REGNUM Кубинская делегация, посетившая Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, проявила интерес к реализации совместных проектов в области ядерной медицины. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба российского института.

В Дубну в составе делегации прибыли первый заместитель министра науки, технологии и окружающей среды Кубы Фернандо Гонсалес, советник посольства Кубы в РФ Вивиан Ичман, заместитель директора по международным связям указанного министерства Карлос Мендес и специалист посольства Кубы в РФ Рауль Ромеро.

Комментируя итоги встречи, Гонсалес отметил, что уровень развития, которого достиг ОИЯИ за последние годы, произвело на него глубочайшее впечатление. Он подчеркнул, что во время работы в Дубне были определены несколько наиболее важных направлений развития сотрудничества.

«Речь, в частности, идет о новых проектах в области ядерной медицины, а также о строящемся у нас новом центре нанотехнологий, где у Кубы уже были совместные проекты с ОИЯИ. Сейчас наше научное сотрудничество становится все более интенсивным, и, несомненно, круг совместных проектов будет расширяться, причем как с Россией, так и с другими странами участницами ОИЯИ», — сказал представитель Кубы.

Отмечается, что кубинская сторона выразила заинтересованность в разработке долгосрочного плана участия Кубы в научной деятельности ОИЯИ в рамках разрабатываемой стратегии развития ОИЯИ до 2030 года, а также в наращивании присутствия кубинских ученых в Объединенном институте. Гонсалес подчеркнул особую важность для Кубы использования мирного атома и развития ядерной энергетики.

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