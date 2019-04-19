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Китай призывает развитые страны активнее помогать развивающемуся миру

Экономика

Постпред КНР изложил приоритеты такой помощи в ЭКОСОК ООН

Пекин, 19 апреля 2019, 11:35 — REGNUM  В Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОК) прошел форум по финансированию развития, на котором постоянный представитель КНР при организации Ма Чжаосюй высказался за расширение финансирования развивающихся стран по каналу сотрудничества «Север — Юг», сообщает Синьхуа.

Китайский дипломат призвал развитые страны увеличить поддержку третьему миру в сфере финансов, технологий, в укреплении потенциала развития, а также адаптировать эту помощь к специфике условий ее получателей. Приоритетными направлениями финансирования развития в развивающихся государствах постпред КНР назвал ликвидацию бедности, строительство инфраструктуры, здравоохранение и образование.

Отметим, что сам Китай, причисляющий себя к странами третьего мира, оказывает развивающимся странам существенную помощь в указанных вопросах в рамках реализации проекта «Пояса и пути».

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Организация Объединённых Наций
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