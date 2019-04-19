Развитию морских портов Сахалина прибавили ходу

Южно-Сахалинск, , 11:21 — REGNUM Генеральный директор «Росморпорта» Андрей Лаврищев посетил Сахалинскую область с рабочим визитом и принял участие в совещании, посвященном развитию морских портов региона. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Участники встречи обсудили вопросы транспортной доступности и развития морской портовой инфраструктуры Сахалина. Особое внимание было уделено перспективам развития морских портов Холмск, Поронайск и Корсаков», — говорится в сообщении.

По словам Лаврищева, в 2019 году «Росморпорт» запланировал полномасштабную поэтапную реконструкцию первой и второй очередей паромного комплекса в портах Холмск и Ванино.

Реконструкция предусматривает замену технологического оборудования, увеличение длины причалов, проведение дноуглубительных работ. Таким образом, порты получат возможность обрабатывать суда типа Ро-Ро и осуществлять перевалку контейнерных грузов. При этом реконструкция паромных комплексов ведётся одновременно со строительством двух новых паромов. Также специалисты предприятия приступили к реконструкции входных молов Южной Гавани морского порта Холмск. Завершение этой работы позволит обеспечить нормативы волнового режима на акватории морского порта и уменьшить волновое воздействие на гидротехнические сооружения морского порта во время штормов.

Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» осуществляет свою деятельность в семи морских портах и восьми морских терминалах Сахалина и Курильских островов. Подразделение предприятия обеспечивает функционирование портовых комплексов региона и оказывает комплексные услуги по безопасному судоходству в акваториях морских портов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Росморпорт» в 2018 году выполнил дноуглубительные работы на 57 объектах