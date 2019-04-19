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Развитию морских портов Сахалина прибавили ходу

Экономика

Сахалинскую область посетил гендиректор «Росморпорта»

Развитию морских портов Сахалина прибавили ходу
Иллюстрация: Rosmorport.ru
Пирс № 14 (пирс паромной переправы), причалы № 14-14а. Морской порт Ванино

Южно-Сахалинск, 19 апреля 2019, 11:21 — REGNUM  Генеральный директор «Росморпорта» Андрей Лаврищев посетил Сахалинскую область с рабочим визитом и принял участие в совещании, посвященном развитию морских портов региона. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Участники встречи обсудили вопросы транспортной доступности и развития морской портовой инфраструктуры Сахалина. Особое внимание было уделено перспективам развития морских портов Холмск, Поронайск и Корсаков», — говорится в сообщении.

По словам Лаврищева, в 2019 году «Росморпорт» запланировал полномасштабную поэтапную реконструкцию первой и второй очередей паромного комплекса в портах Холмск и Ванино.

Реконструкция предусматривает замену технологического оборудования, увеличение длины причалов, проведение дноуглубительных работ. Таким образом, порты получат возможность обрабатывать суда типа Ро-Ро и осуществлять перевалку контейнерных грузов. При этом реконструкция паромных комплексов ведётся одновременно со строительством двух новых паромов. Также специалисты предприятия приступили к реконструкции входных молов Южной Гавани морского порта Холмск. Завершение этой работы позволит обеспечить нормативы волнового режима на акватории морского порта и уменьшить волновое воздействие на гидротехнические сооружения морского порта во время штормов.

Сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт» осуществляет свою деятельность в семи морских портах и восьми морских терминалах Сахалина и Курильских островов. Подразделение предприятия обеспечивает функционирование портовых комплексов региона и оказывает комплексные услуги по безопасному судоходству в акваториях морских портов.

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