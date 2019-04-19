Застройщикам Крыма советуют обслуживать не только на собственные интересы

Ялта, Крым, , 11:07 — REGNUM Крымским застройщикам необходимо переходить на новое качество строительства, сосредоточившись на формировании комфортной городской среды. Об этом 19 апреля на совещании в рамках пятого Ялтинского международного экономического форума заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Переходите на новое качество строительства, создавайте даже в маленьких микрорайонах новую среду. Это не стоит дополнительных денег, но следующие несколько лет это будет вашим единственным конкурентным преимуществом над коллегами», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове. В 2019 году власти республики намерены потратить на снос сотни самовольных объектов порядка 300 миллионов рублей.