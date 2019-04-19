Владимир Васильев: в Дагестане «теряется» 35% поставляемого газа

Махачкала, , 11:14 — REGNUM Общий объём газа, ежегодно поставляемого в Дагестан, составляет 3,2 млрд куб. м. При этом его потеря в республике составляет 35%. Об этом 18 апреля на пленарном заседании проходящего в Махачкале форума «Сообщество» заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

«Мы в части газа в Дагестане имеем огромные долги. Мы получаем 3,2 млрд [куб. м] газа [в год]. Ставропольский край получает 8 млрд [куб. м], у них потерь 1%, у нас — 35%, и это длилось годами», — цитирует Васильева ТАСС.

Политик также заявил, что к настоящему времени по факту хищения газа в регионе возбуждено 11 уголовных дел, по которым проходят «250 руководителей разного уровня».

«Вот сейчас арестован Владимир Анастасов [бывший гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала»]. Мы наведем порядок. В одном Карабудахкентском районе 90 га теплиц, в которых только на 10% были заключены договоры на поставку газа», — добавил Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Анастасов был задержан 15 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа с причинением государству в лице ПАО «Газпром» ущерба в особо крупном размере. Спустя два дня после задержания его заключили под стражу, а затем несколько раз продлевали срок ареста.

В конце 2018 — начале 2019 года в газовой сфере Дагестана были и другие задержания. Так, в середине февраля по делу Анастасова попали в поле зрения правоохранителей его заместитель по работе с социально значимой категорией потребителей Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела по учету газа и метрологии компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», депутат городского собрания столицы Дагестана Курхма Магомедов.

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В МВД Дагестана сообщили, что подозреваемые реализовывали схемы хищения природного газа, а также денежных средств, поступивших от потребителей. По неофициальным данным, аресты также могут быть связаны с делом члена Совета Федерации РФ Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

В феврале 2019 года компания «Газпром межрегионгаз» объявила, что сумма долга Дагестана за газ составляет более 9 млрд рублей. По этому показателю республика занимает второе место среди регионов России, пропустив вперёд себя лишь Чечню с задолженностью свыше 13,2 млрд рублей.

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