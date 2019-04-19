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В Москве отмечен стабильный спрос на новостройки

Экономика

Количество договоров долевого участия выросло почти до 20 тысяч

Москва, 19 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  В Москве в I квартале 2019 года заметно выросло договоров долевого участия (ДДУ). Спрос на новостройки растёт, сообщили в управлении Росреестра по Москве.

Так, за три месяца зарегистрировано 19 тыс. 803 договора, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2018 года (15 тыс. 900 ДДУ) и в 1,9 раза выше, чем два года назад (10 тыс. 453 ДДУ).

Данные о количестве зарегистрированных ДДУ говорят о стабильном спросе на новостройки в начале 2019 года.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, интерес покупателей на жилье в новостройках сохраняется на высоком уровне семь месяцев подряд, начиная с сентября 2018 года

Также зафиксирован заметный рост в первом квартале на рынке нежилой недвижимости — на 24% (5 748 ДДУ против 4 640 в 2018 году).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за I квартал 2019 года совершено 35 тыс. 180 договоров купли-продажи жилья. Это в 1,2 раза (117%) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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