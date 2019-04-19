Японские компании инвестируют $1 млрд на разработку беспилотников

Сан-Франциско, США, , 09:57 — REGNUM Японские компании планируют инвестировать более 1 млрд долларов в проект американской международной частной компании Advanced Technologies Group (Uber ATG) на создание беспилотников. Об этом 19 апреля сообщает японское агентство Kyodo.

Компании Uber, Toyota и Denso инвестируют в проект 667 млн долларов, а SoftBank Vision Fund — 333 млн долларов. Кроме того, компания Toyota намерена дополнительно вложить еще до 300 млн долларов в течение следующих трех лет.

Напомним, в апреле 2019 года инвестиции Uber в исследования по беспилотникам за три года превысили 1 миллиард долларов. Так, в 2016 году инвестиции в проект составили 230 млн долларов, в 2017 году — 384 млн долларов, а в 2018 году — 457 млн долларов.

Напомним также, американская компания Uber Technologies из Сан-Франциско является создателем одноимённого поискового мобильного приложения. Оно предназначено для поиска, вызова и оплаты такси и доставки еды.

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