В ДНР заявили о готовности поставлять в Сирию уголь

Донецк, , 09:53 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) готова поставлять в Сирию уголь, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Ялтинского международного экономического форума.

«Уголь, металлоконструкции. Это то, что обсуждалось. Здесь больше пока контактов на уровне бизнеса», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, в качестве транзитной территории рассматривается Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти региона помогут наладить поставки товаров из Донецкой и Луганской народных республик в Сирию.

Читайте подробнее: ДНР и ЛНР наладят товарооборот с Сирией при посредничестве Крыма