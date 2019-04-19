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В ДНР заявили о готовности поставлять в Сирию уголь

Экономика

В качестве транзитной территории рассматривается Крым

Донецк, 19 апреля 2019, 09:53 — REGNUM  Донецкая Народная Республика (ДНР) готова поставлять в Сирию уголь, заявил глава ДНР Денис Пушилин на полях Ялтинского международного экономического форума.

«Уголь, металлоконструкции. Это то, что обсуждалось. Здесь больше пока контактов на уровне бизнеса», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, в качестве транзитной территории рассматривается Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти региона помогут наладить поставки товаров из Донецкой и Луганской народных республик в Сирию.

Читайте подробнее: ДНР и ЛНР наладят товарооборот с Сирией при посредничестве Крыма

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