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Nissan намерен сократить производство автомобилей на 15% — СМИ

Экономика

Компания уменьшит выпуск авто уже в 2018 году

Токио, 19 апреля 2019, 09:26 — REGNUM  Японский автопроизводитель Nissan сократит мировое производство примерно на 15% в 2019 году. Об этом 19 апреля пишет газета Nikkei.

Сокращение производства связано с отходом от агрессивной политики по расширению, которую проводил бывший гендиректор компании Карлос Гон.

Это будет самое резкое сокращение производства за более чем десятилетие. Связано это в первую очередь со слабыми продажами автомобилей японского автопроизводителя на зарубежных рынках.

Согласно информации издания, всего Nissan планирует выпустить в 2019 году около 4,6 млн авто.

Ранее в Nissan сообщили, что планируемая прибыль компании в 2019 году составит 4 млрд долларов, что на 22% ниже, чем в 2018 году. Это будет самая низкая прибыль японской компании с 2013 года.

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