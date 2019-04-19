С начала года туристы в Белокурихе заплатили 11 млн руб. курортного сбора

Белокуриха, Алтайский край, , 09:18 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали данные о курортном сборе за первый квартал 2019 года, который заплатили туристы, отдыхавшие в Белокурихе. По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, всего за этот период в региональный Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 11 миллионов рублей, а с начала эксперимента (май 2018 года) с туристов удержано 31,6 миллиона рублей.

«Полученные средства направляют на развитие курортной инфраструктуры города-курорта. Обустроены прилегающие к курортной зоне леса, расчищены поросли, убран валежник. За счет средств Фонда развития курортной инфраструктуры поставили скамейки и урны, благоустроили левый берег реки Белокурихи в районе санатория «Алтайский замок» и старой радонолечебницы», — пояснили чиновники.

Напомним, ситуацию со взиманием курортного сбора в алтайском городе-курорте Белокуриха простой не назовёшь: вскрылись проблемы с неплательщиками, с нелегальными отельерами и, собственно, самим размером курортного сбора. Первоначально прогнозировалось, что в 2018 году отдыхающие в санаториях и гостиницах Белокурихи направят на развитие городской инфраструктуры в виде курортного сбора 34 миллиона рублей. Позднее этот показатель был скорректирован до 20 миллионов. В итоге выяснилось, что в фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило целых 20,6 миллиона рублей. Поэтому власти Белокурихи предложили недавно рассмотреть возможность в 2020 году уменьшить размер курортного сбора с 50 до 30 рублей с человека в сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению курортного сбора стартовал с мая 2018 года в Алтайском крае и ещё трёх российских регионах (Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях).

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