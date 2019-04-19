Компания MedyTox планирует выйти на косметический рынок

Сеул, , 09:20 — REGNUM Южнокорейская компания Medy Tox приняла решение расширить свой бизнес в сфере косметики и парфюмерии, подписав соглашение на приобретение пакета акций дистрибьюторской компании Highway 1. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, дочерняя компания Medytox Korea приобрела 58,3% акций компании Highway 1, основанной в 2013 году и являющейся дистрибьютором брендов товаров повседневного спроса и косметики в Южной Кореи и в Азии.

Известно, что компания обладает лицензиями более 100 мировых косметических брендов, в том числе польским брендом Ziaja и немецким брендом Kneipp.

Отмечается, что благодаря подписанию соглашения компания Medy Tox обеспечила себе новый «двигатель роста» для выхода в косметический бизнес, а также обзавелась сетью дистрибьюторов косметических брендов.