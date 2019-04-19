Лидерство Якутии по уровню зарплат — «лукавая голая статистика»

Якутск, , 09:54 — REGNUM Якутия возглавила рейтинг регионов России по уровню зарплат, которые предлагают работодатели будущим сотрудникам. Указываемый при размещении вакансий в республике размер заработка составил около 70 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роструда.

На втором месте по этому показателю Чукотка, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ, четвёртое заняла Магаданская область, пятое — Камчатка, шестое — Москва.

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Самые привлекательные зарплаты в Якутии предлагают работникам угольной промышленности: машинист буровой установки может зарабатывать от 214 тыс. рублей, начальник службы — 179 тыс. рублей и машинист бульдозера — от 152 тыс. рублей.

Представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов не считает эти данные отражающими реальное положение дел с трудоустройством и зарплатами в Якутии.

«Обращающиеся ко мне люди говорят: «Мы не можем найти работу в Якутии, даже пройдя обучение в профильных заведениях АЛРОСА». И эти два тезиса никак не противоречат друг другу. Тот факт, что на рынке в принципе существуют высокооплачиваемые вакансии, не означает, что их могут занять местные жители. Во-первых, сколько их, таких вакансий? Во-вторых, нет ли предпочтения «варягам»?» — задаётся вопросом депутат.

Он допускает, что претендующим на вакансии в крупных госкорпорациях якутянам может не хватать компетенции, но не ясно, как это может быть, если их обучали в самой компании, на вакансии которой они претендуют.

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«Наконец — ещё одна проблема. Не будем забывать, что жизнь на Севере гораздо дороже, чем в любом другом регионе. И разница в зарплатах съедается разницами в ценах. Так что голая статистика, как всегда, лукава. Нужно смотреть не только на цифры, но и на обстоятельства», — отметил также Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутск занял третье место в списке городов, жители которых установили самую низкую планку уровня зарплат, которые они считают достаточными. В республике людям хватило бы ежемесячного дохода в 55 тыс. рублей.

Кандидат экономических наук Юрий Данилов объяснил скромность якутян сильным расслоением уровней дохода жителей региона, высокой закредитованностью жителей республики. По данным эксперта, простой учитель получает в месяц скромные 25 тыс. рублей.

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