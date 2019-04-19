Ford и Mahindra&Mahindra подписали соглашение о производстве внедорожников

Нью-Дели, , 08:57 — REGNUM Американская компания Ford и индийская компания Mahindra & Mahindra подписали соглашение о производстве внедорожников с ожидаемым объемом инвестиций в 97 млн долларов. Об этом 19 апреля пишет индийская газета The Economic Times.

В рамках соглашения Mahindra & Mahindra будет производить внедорожники и поставлять их Ford в течение 10 лет.

По информации издания, индийская компания будет отвечать за разработку архитектуры и двигателя автомобиля, в то время как Ford India будет вкладывать дополнительные средства в разработку корпуса, чтобы получить дизайн авто, отличающийся от того, что производит Mahindra.

Поскольку внедорожники будут собираться на существующей платформе и трансмиссии Mahindra — это снизит стоимость их производства для обоих автопроизводителей.

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