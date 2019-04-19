Инвестиции в информацию и связь в Казахстане выросли на 70%

Астана, , 08:39 — REGNUM Объем капитальных инвестиций в сегменте информации и связи по итогам января-февраля 2019 года в Казахстане составил 10,7 млрд тенге ($28 млн), что на 69,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 апреля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики.

Среди регионов Казахстана по этому показателю лидирует Алма-Ата — 4,6 млрд тенге ($12,1 млн), на втором месте Нур-Султан — 1,1 млрд тенге ($2,9 млн), что на 38,6% меньше, чем годом ранее. Инвестиции в информацию и связь в Карагандинской области выросли в 6,5 раза, до 1,1 млрд тенге ($2,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года инвестиции в основной капитал в Казахстане составили 2,13 трлн тенге ($5,62 млрд), что на 7% больше, чем в январе-марте 2018 года.

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