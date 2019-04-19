На атомный ледокол «Сибирь» загрузили главный турбогенератор левого борта

Санкт-Петербург, , 08:33 — REGNUM Погрузку главного турбогенератора левого борта атомного ледокола «Сибирь» проекта 22 220 выполнили специалисты Балтийского завода (Санкт-Петербург). Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

«Погрузка турбогенератора общей массой около 300 тонн производилась частями, накануне на ледокол загрузили генератор и конденсатор устройства. Последней свое штатное место заняла турбина массой 140 тонн», — говорится в сообщении.

После погрузки специалисты предприятия вместе с представителями Киров-Энергомаша начали сборку и монтаж оборудования в единый комплекс.

Добавим, паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, станет одним из главных элементов ледокола. Она предназначена для электрогенерации на судне.

Напомним, Балтийский завод (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») выполняет строительство трёх атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» по контракту с предприятием «Росатомфлот». Эти ледоколы станут самыми большими и самыми мощными в мире.

Читайте также: Технологи продемонстрировали возможности камбуза ледокола «Арктика»