На атомный ледокол «Сибирь» загрузили главный турбогенератор левого борта

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019, 08:33 — REGNUM Погрузку главного турбогенератора левого борта атомного ледокола «Сибирь» проекта 22 220 выполнили специалисты Балтийского завода (Санкт-Петербург). Об этом сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
«Погрузка турбогенератора общей массой около 300 тонн производилась частями, накануне на ледокол загрузили генератор и конденсатор устройства. Последней свое штатное место заняла турбина массой 140 тонн», — говорится в сообщении.
После погрузки специалисты предприятия вместе с представителями Киров-Энергомаша начали сборку и монтаж оборудования в единый комплекс.
Добавим, паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, станет одним из главных элементов ледокола. Она предназначена для электрогенерации на судне.
Напомним, Балтийский завод (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») выполняет строительство трёх атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» по контракту с предприятием «Росатомфлот». Эти ледоколы станут самыми большими и самыми мощными в мире.
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