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Hyundai Motor закрывает завод в Пекине из-за низких продаж

Экономика

Продажи автомобилей Hyundai и Kia в Китае упали на 36% в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Hyundai Motor закрывает завод в Пекине из-за низких продаж
Эмблема Hyundai

Сеул, 19 апреля 2019, 08:24 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai Motor вынуждена закрыть один из трех заводов в Пекине из-за низких продаж автомобилей в Китае. Об этом 19 апреля сообщает Yonhap.

Как сообщает южнокорейское агентство, у Hyundai Motor есть несколько причин сократить производство в Китае. Так, в первом квартале 2019 года вдвое сократились продажи, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, дочерней компании Hyundai — Kia Motors.

Продажи автомобилей Hyundai и Kia в Китае упали на 36% в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

Компания поздно отреагировала на растущий спрос на спортивные внедорожники в Китае. Кроме того, на китайском авторынке более жесткая конкуренция с местными производителями, которые предлагают относительно хорошие модели авто по более низким ценам.

К снижению продаж Hyundai Motor в Китае также привел дипломатический скандал между Сеулом и Пекином по поводу развертывания передовой системы ПРО США под названием THAAD в Южной Корее в 2017 году.

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