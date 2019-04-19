Сосан, , 08:25 — REGNUM

Компания Hanwha Total инвестирует $500 млн в расширение завода, расположенного в провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ян Сын Чжо и мэр города Сосан Мён Чжон Хо подписали меморандум о взаимопонимании с директором компании Total Бернардом Пинателем и генеральным директором Hanwha Total Кви Хён Уном.

Согласно подписанному соглашению, южнокорейский филиал Hanwha Total совместно с французской нефтегазовой компанией Total построит на территории промышленного комплекса Тэсан (город Сосан) завод по производству лигроина и полипропилена, площадью 50 700 кв. метров.

Известно, что в течение пяти лет южнокорейская компания инвестирует в строительство завода $500 млн.

Французская компания Total — четвертая по величине нефтегазовая компания в мире, имеющая 88 нефтеперерабатывающих заводов в 109 странах. Штат компании составляет 98 тыс. человек, объем продаж равен $209,4 млрд, а операционная прибыль — $13,4 млрд.