Либерия и предприятие из Гвинеи подписали план экспортной сделки

Конакри, , 08:37 — REGNUM Либерия подписала план сделки с новым венчурным предприятием, основанным в Гвинее для добычи железной руды. В соответствии с проектом, добытая руда должна будет транспортироваться через Либерию. Этот маршрут экспорта несколько лет назад был запрещен правительством Гвинеи для более крупного проекта Simandou, передает информационное агентство Reuters.

Однако правительство Гвинеи разрешило представителям более маленького месторождения Зогота, находящегося в составе Niron Metals, транспортировать руду через Либерию.

После обязательства об экономическом сотрудничестве, данного президентами Гвинеи и Либерии в начале апреля в Дакаре, Либерия и Niron Metals подписали меморандум о взаимопонимании касательно перевозки железной руды из месторождения Зогота через территорию Либерии.

По словам главы венчурного предприятия Niron Metals Мика Дэвиса, заключение данного соглашения — основной этап в развитии Зоготы.

Из-за запрета на транспортировку через территорию Либерии проект Simandou потерпел убытки в размере 23 миллиардов долларов. Их пришлось потратить в том числе и на строительство инфраструктуры для перевозки руды через неразвитый в транспортном отношении маршрут в Гвинее.