В БРЭЛЛ ведут подготовку в связи с изоляцией энергосистемы стран Прибалтики

Вильнюс, , 07:59 — REGNUM Вопросы актуализации действующей нормативно-технической базы электрического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) и подготовки к десинхронизации энергосистем обсудили представители стран в ходе очередного заседания. Об этом сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы России.

Участники заседания актуализировали диспетчерские наименования ЛЭП, подписав необходимые документы, и оценили прогресс в области разработки новых методических указаний по устойчивости энергосистем ЭК БРЭЛЛ. Они должны заменить действующий документ, принятый в 2000-х годах.

Также представители энергосистем утвердили обновленный перечень передаваемой информации телеизмерений и телесигналов между диспетчерскими центрами Системного оператора, Elering AS (Эстония) и LITGRID AB (Литва) и согласовали ряд изменений в инструкцию по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в ЭК БРЭЛЛ. Участники ознакомились с ходом подготовки к проведению испытаний в ЭК БРЭЛЛ, предусматривающих отделение энергосистем стран Прибалтики на изолированную работу, а также испытаний работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.

Напомним, ради энергетической независимости от России страны Прибалтики решились на изоляцию собственной энергосистемы. В перспективе до 2025 года Эстония, Латвия и Литва планируют влиться в европейские континентальные сети.

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