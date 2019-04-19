Правительство Кении призвали остановить импорт кукурузы

Найроби, , 07:58 — REGNUM Крестьяне Кении заявили о своем несогласии с тем, что министерство сельского хозяйства страны импортирует кукурузу. Это вредит рынку. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на требования жителей.

По информации источников, крестьяне просят правительство Кении об оказании помощи производителям сельскохозяйственной продукции вместо того, чтобы обогащать немногих высокопоставленных лиц.

Также местные жители потребовали допуска представителей от производителей к обсуждению вопросов сельского хозяйства.