Содержание фонтанов обойдётся бюджету Казани в 19 млн рублей

Казань, , 07:54 — REGNUM Аукцион по выбору подрядчика для содержания фонтанов Казани в 2019 году проведут 13 мая 2019 года. Начальная цена контракта — свыше 19 млн рублей. Средства заложены в бюджете города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена услуги, заказчиком которой выступает МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани», — 19 111 054,34 рубля. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

«Технология и режимы выполнения работ на территориях г. Казани должны обеспечивать бесперебойное и безопасное движение пешеходов. В случае необходимости выполнения работ с прерыванием движения автотранспорта согласовать данные действия с органами, регулирующими дорожное движение», — уточняется в техзадании.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя разборку и монтаж консервации, монтаж электродвигателей, очистку чаш фонтанов от мусора, сбор и вывоз мусора, заполнение водой чаш фонтанов, промывку поверхности плит фонтанов и композиций с применением моющих средств, очистку вручную поверхности фонтанов от старой краски, штукатурку, шпатлевку, покраску поверхности краской для наружных работ, ремонт гидроизоляции чаш фонтанов, содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов, ревизию электродвигателей, сантехнических приборов в целях обеспечения функционирования системы водоснабжения, электромонтажные работы, восстановление элементов декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.

Для удаления отложений извести, ржавчины, а также других минеральных отложений подрядчик должен использовать моющее средство Chemoform Компактал (или эквивалент).

Срок действия контракта — с момента заключения до 31 октября 2019 года, всего в документации фигурирует 30 объектов в разных районах города.

Напомним, тем временем в Нижнем Новгороде городские власти предложили передать фонтаны и ливневки в концессию. Предлагается пополнить концессионный перечень 540 объектами ливневой канализации и 23 фонтанами. 13 нижегородских фонтанов приведут в порядок в рамках концессии уже в 2019 году. Работы будут проводить силами созданной водоканалом компании «Городские инженерные системы». Их оценивают в 75 млн рублей, источник финансирования — заём. Остальные 11 фонтанов города планируют привести в порядок в рамках программы формирования комфортной городской среды и на деньги частных инвесторов.

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