В Южной Корее продолжает расти индекс цен производителей

Сеул, , 08:02 — REGNUM Индекс цен производителей Южной Кореи продолжает расти второй месяц подряд в связи с восстановлением мировых цен на нефть. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в марте 2019 года индекс цен производителей составил 104,14, что на 0,3% больше, чем в феврале 2019 года.

Известно, что причиной роста данного показателя стало увеличение мировых цен на нефть. Среднемесячная стоимость нефти в Дубае составила $66,94 за баррель, что на $2,35 больше, чем в феврале этого года. В декабре 2018 года стоимость нефти колебалась в районе $57,3 за баррель.

«Индекс цен производителей вырос благодаря росту цен на нефть. Повышение мировых цен на черное золото в апреле определенно повлияет на рост цены в будущем», — сообщил представитель Корейской фондовой биржи.

Известно, что цены на промышленные товары увеличились на 0,4%. В частности, стоимость дизельного топлива увеличилась на 6,3%, бензина на 11,9%, лигроина на 7,7%, бункерного топлива на 5,7%. Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 5,5%, что является самым высоким показателем с января 2017 года.

С другой стороны, стоимость электрических и электронных устройств напротив сократилась на 0,1%. В частности, стоимость компьютерной памяти DRAM сократилась на 5,2%, а флэш-памяти на 3,7%.

Цены на продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличились на 0,1%. Стоимость продуктов животноводства увеличилась на 5,6%. В частности, благодаря увеличению спроса стоимость свинины увеличилась на 16,6%, камбалы на 40,6%. С другой стороны, стоимость арбузов упала на 16,5%, а клубники на 15,8%.

Стоимость электричества, воды и газа сократилось на 0,1%, а стоимость услуг, напротив, увеличилась на 0,2%. Стоимость билетов на междугородние автобусы увеличилась на 13,4%, такси на 1,8%, курьерские услуги на 2,6%.