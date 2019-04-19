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Академия Росатома и ENEN будут сотрудничать в области ядерного образования

Экономика

Подписанный сторонами меморандум ориентирован на сохранение и дальнейшее развитие знаний в области ядерной науки и технологии

Сочи, Краснодарский край, 19 апреля 2019, 07:29 — REGNUM  Техническая академия Росатома и Европейской сетью ядерного образования (ENEN) подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит организовать совместный форум по образованию и подготовке кадров в области ядерной науки и технологии. Об этом сообщила пресс-служба «Роэнергоатома».

Подписание документа состоялось в рамках реализации проекта госкорпорации «Росатом» «Международное сотрудничество в сфере ядерного образования» на площадке Международного форума «Атомэкспо-2019». С российской стороны меморандум подписал ректор АНО ДПО «Техническая академия Росатома» Юрий Селезнёв, с европейской — исполнительный директор ENEN Педро Диегез Поррас.

Отмечается, что документ станет объединяющим усилия образовательных организаций России и ЕС, он ориентирован на сохранение и дальнейшее развитие знаний в области ядерной науки и технологии, расширение рамок сотрудничества на исследовательскую деятельность и совместное участие университетов в международных проектах HORIZON 2020 и NEST ОЭСР/АЯЭ.

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Атомная энергетика
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