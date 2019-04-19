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Рубль остаётся крепким

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 19 апреля

Рубль остаётся крепким
© ИА REGNUM
Рубль

Москва, 19 апреля 2019, 07:12 — REGNUM  Рублевые пары 18 апреля открылись ростом на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. Цена на Brent снизилась до 71,17. С её восстановлением рубль отыграл все потери у евро и фунта. Он подорожал к евро больше всего, так как единая европейская валюта обвалилась к доллару на Forex после выхода разочаровывающей статистики по еврозоне и Германии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

По итогам торгов 18 апреля российская валюта подешевела к доллару США на 0,07%, до 63,89 руб. и подорожала к евро на 0,40%, до 71,81 руб., к фунту — на 0,25%, до 83,08.

На американской сессии рубль почти не отреагировал на публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, так как рынок подготавливался к пасхальным праздникам. В отредактированной версии доклада, посвященного расследованию возможного сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, отсутствовал негатив. После публикации доклада отношение инвесторов к рублевым активам улучшилось.

Сегодня, 19 апреля, большинство европейских бирж будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Торги по нефти не проводятся.

По расчётам аналитиков, фаза снижения пары рубль/ доллар завершится 6 мая. До этого времени курс доллара может обновить новый минимум. На ближайшие дни сильной поддержкой выступает зона 63,60−63,75 руб.

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