Рыбаки России готовы выразить недоверие Росрыболовству

Хабаровск, , 07:44 — REGNUM На состоявшейся в Москве экстренной конференции работников рыбохозяйственного комплекса, вызванной принятием ГД РФ закона о крабовых аукционах, представители отрасли заявили о том, что готовы выразить недоверие чиновникам Росрыболовства. Работникам ведомства рекомендовали уйти в отставку. Рыбаки России обратились с официальным письмом в Совет Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе своего, седьмого уже по счету, отчета перед Госдумой России премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о крабовых аукционах, заявил, что новый закон направлен якобы на сохранение отрасли.

«Мы эти инвестиционные квоты должны как раз распределить таким образом, чтобы появились новые рыболовецкие суда, и отрасль сохранилась, и занятость сохранилась. Именно на это направлен соответствующий законопроект», — заявил Медведев.

Премьер отметил, что выставление на аукционы 50% крабовых квот должно принести дополнительные доходы в бюджет.

«В какой-то момент так называемый исторический принцип, который использовался, пришёл в несоответствие с необходимостью основных фондов отрасли. Потому, что эту продукцию вылавливают, деньги там огромные вращаются, это миллиарды долларов, а рыболовецкие суда не закупают», — добавил премьер.

Премьер не почтил своим присутствием экстренную конференцию рыбаков в Москве. Потому, что если бы Дмитрий Медведев, принимая решение о подписании закона, выслушал бы не только тех, кто в нём заинтересован и кто его лоббировал, но и вторую сторону, ту, на которой почти все рыбаки России, возможно, его понимание «полезности» закона изменилось бы. Но закон принимался в поистине беспрецедентных условиях: кулуарно, без обсуждения с рыбацким сообществом.

На экстренную конференцию рыбаков всё же пришли высокие гости — представители власти. Например, впервые за всю историю встретиться с рыбаками решил глава профильного комитета Госдумы (по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям) Николай Николаев.

Как отметило ИАА Eastrussia, Николаев посетовал на отсутствие диалога между депутатами и отраслевым сообществом, а потом … просто встал и ушёл.

«На поддержку рыбаков не рассчитывайте!» — уже в спину уходящему депутату Госдумы донеслись слова председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова.

Впрочем, об отсутствии диалога говорили и сами рыбаки. Главным лейтмотивом этих высказываний было:

«Для диалога нужен собеседник».

А вот собеседника — не было. С января 2018 года рыбацкое сообщество обращало внимание Росрыболовства на риск остановки промысла в начале декабря из-за прекращения срока действия разрешений на добычу. Но Росрыболовство проигнорировало обращения рыбаков.

«Росрыболовство недостаточно серьёзно подошло к решению этой проблемы. Много времени было упущено, и только благодаря законодательной инициативе парламентариев промысел не был прекращен в начале декабря», — подчеркнул глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Мнения рыбаков о работе Росрыболовства в зале звучали очень жёсткие. Руководитель этого ведомства, по совместительству являющийся ещё и замминистра сельского хозяйства России, Илья Шестаков, очевидно, понимая, что ему предстоит услышать, на экстренную конференцию рыбаков вообще не явился. Хотя был приглашен.

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В адрес Росрыболовства звучало много упреков.

Отсутствие главы ведомства очень удивило сенатора Елену Афанасьеву, которая на конференции была. Удивило сенатора не только это.

«Что делает регулятор? Мы видим, как отрасль поливают грязью ежедневно, и даже после принятия закона все телеканалы показывают, какой благой закон приняла Госдума, но только все, кто работает в рыбной отрасли, негодяи, подлецы, налоги платить не хотят, суда у них плохие, и всё у них плохо. Ну почему же регулятор (Росрыболовство, прим. ИА REGNUM ) не обращает на это внимания? Почему не опровергает эту информацию?» — привёл слова сенатора федеральный отраслевой рыбацкий портал Fishnews.

Сенатор подчеркнула, что к Росрыболовству возникает много вопросов.

«Либо вы непрофессионально регулируете эту отрасль, либо вы заведомо знаете, что там происходят нарушения, но покрываете эти нарушения. А если это ваш заказ, для того, чтобы этот закон был как можно скорее принят, то это вообще выходит за рамки нормальных государственных отношений!» — заявила сенатор.

Помимо подозрения в «заказе» откровенно грязных публикаций о рыбацкой отрасли, припомнила член Совфеда Росрыболовству ещё много чего. Например, неисполнение поручения президента России Владимира Путина по налоговому регулированию отрасли.

«Три года никто ничего не предпринимает! Госсовет прошёл, распоряжения по результатам Госсовета правительством не выполняются! Появляется непонятный для всех на сегодняшний день закон. У меня вопрос к регулятору: «А чем вы занимаетесь?» Если вам поступает распоряжение президента фискально решить вопрос по рыбакам, вы этого не делаете. Три года ничего не делаете, пока не нашли, извините, покупателя услуг!» — возмутилась сенатор.

Об очень странной, вызывающей много вопросов динамике развития отношений Росрыболовства с рыбацким сообществом говорили и сами рыбаки.

«На мой взгляд, Росрыболовство в отношениях с отраслью должно быть арбитром, а не участником споров, как это происходит сегодня», — сказал исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

А председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна сказал ещё об одной проблеме.

«В последние годы мы наблюдаем то, чего никогда не было в нашей отрасли за всю её историю: официальная ложь стала нормой. Нам официально обещали в 2017 году, что в нормативные акты в развитие 349 ФЗ будет внесён объект «краболовное судно». В результате мы получили то, что получили — нас обманули», — сказал Балашов.

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«По-хорошему, надо сегодня выражать недоверие Росрыболовству, в том числе за качество работы с нормативно-правовой базой. А лучше всего, чтобы эти люди добровольно ушли в отставку, что они, конечно, вряд ли сделают», — подчеркнул Валентин Балашов.

Рыбаки выразили возмущение по поводу того, что о своей работе Росрыболовство отчитывается достижениями рыбацкой отрасли — уловами, инвестициями, уплаченными налогами. Но ведомство ничего никогда не говорит о том, что оно сделало для развития отрасли.

Рыбаки направили обращение в Совет Федерации по поводу отмены исторического принципа и введения «крабовых аукционов». В своём обращении рыбаки ещё раз попросили отменить скандальный закон, который может уничтожить отрасль: после крабов, и это ещё сильней тревожит рыбацкое сообщество, на очереди все остальные водные биоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителей рыбацкого сообщества России, при принятии скандального «крабового» закона было нарушено всё, что только можно нарушить, все конституционные принципы, а также регламент ГД РФ.

Претензии к работе главного рыбного ведомства страны — Росрыболовства — высказывают не только рыбаки, но и общественность, представители КМНС, рыбаки-любители. В 2018 году рыбацкое сообщество обвинило правительство Медведева в «регуляторном хаосе», в попытках развала отрасли.

Странная во всех отношениях структура Росрыболовства, Нацрыбресурс, существует уже 19 лет. Согласно информации на сайте этой структуры, её главной задачей является обеспечение регионов России доступной рыбой. Вполне можно понимать, что обеспечивать доступной рыбой следует те регионы, где рыбы нет. Однако за почти 20 лет деятельности эта структура открыла три магазина с «доступной рыбой» — в самых рыбных регионах России: в Калининграде, Мурманске и на Камчатке. Цены в этих магазинах просто бешеные.