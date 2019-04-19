Богатые депутаты Ямала за год увеличили доходы более чем на 20 млн рублей

Салехард, , 07:30 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО, которые являются в регионе «генералами» нефтегазовых предприятий, вновь подтвердили свою состоятельность. Тройка самых богатых парламентариев региона осталась неизменной — Соловьёв, Арно, Карякин. Опубликованы сведения о доходах депутатов Заксобрания ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарием Ямала с самыми высокими денежными доходами вновь стал гендиректор ООО «Криогаз — Высоцк» Сергей Соловьёв. Он держит пальму первенства, невзирая на упавшие доходы. В 2017 году он задекларировал 120 млн рублей дохода, в 2019 году — 99,6 млн рублей.

Депутат Заксобрания ЯНАО, гендиректор ООО «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно задекларировал в 2017 году 70,8 млн рублей дохода. В 2018 году он стал богаче на 20 млн рублей, заработав 92,4 млн рублей.

Гендиректор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Карякин задекларировал в 2017 году 65,2 млн рублей дохода. В 2018 году, заработав 93,8 млн, он опередил Олега Арно. Прибыль составила 28 млн рублей.

Что касается имущества самых богатых парламентариев ЯНАО, то оно осталось неизменным — земли, иномарки, снегоболотоходы. Самолётов, вертолётов, иностранных владений и яхт в их собственности нет. Неизменным осталось и членство в партии «Единая Россия».

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