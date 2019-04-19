Ямальский «собиратель земель» расширил владения и потерял в доходах

Салехард, , 06:59 — REGNUM Ямальский «собиратель земель русских», как называют генерального директора авиатранспортной компании «Ямал» Василия Крюка, расширил свои владения. Депутаты Заксобрания ЯНАО обнародовали декларации о доходах за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Крюк является в ямальском парламенте членом фракции партии «Единая Россия» и членом комитета по промышленности, природопользованию и экологии.

«Собирателем земель русских» его называют из-за владений множеством земельных участков, число которых близится к 200. В 2017 году Василий Крюк задекларировал 189 земельный участков, пять из них в совместной собственности, общей площадью 321 602 квадратных километра или 32 160 213 гектаров. Это половина Ямала по площади, или две Тюменские области (без автономных округов), или полторы Свердловские области. В 2018 году Василий Крюк расширил свои земельные владения ещё на пять участков.

Однако более чем в четыре раза сократились его доходы. Если в 2017 году задекларировал более 52 млн рублей, то в 2018 — 17 млн рублей.

Прежним осталось недвижимое имущество: дом на 27 кв. м, два нежилых помещения площадью более 400 «квадратов», и квартира на 183 кв.м. Автотранспортом не владеет.

Отметим, что в его декларации который год не числится супруга, зато указаны двое несовершеннолетних детей, не имеющих дохода.