Налоговая требует банкротства нижегородской молочной фермы

Володарский район, Нижегородская область, , 06:04 — REGNUM В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск налоговой службы с требованием признать банкротом ООО «Море молока», работающего в Володарском районе с основным видом деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Иск из-за недочётов оставлен без движения, заявитель должен устранить их до 14 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано межрайонной инспекцией №2 по Нижегородской области 8 апреля, сумма претензий — 636 207,35 рубля.

«Оставить заявление Федеральной налоговой службы России в лице межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Нижегородской области о признании общества с ограниченной ответственностью «Море Молока» (ОГРН 117 527 500 669, ИНН 5 214 012 972) несостоятельным (банкротом) без движения. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения в срок до «14» мая 2019 года, предоставив в Арбитражный суд Нижегородской области: доказательство о вручении или иные документы, подтверждающие направление должнику копий настоящего заявления и приложенных к нему документов; доказательства, подтверждающие наличие/отсутствие движимого/недвижимого имущества у должника», — уточняется в определении суда.

Помимо налоговой службы, претензии к ООО имеют ряд компаний. В начале марта 2019 года ООО «Региональная промышленная компания» взыскала с молочного предприятия 1 668 304 рубля 68 копеек долга по займу. А в конце марта ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» взыскало свыше 147 тыс. рублей задолженности по договору аренды транспортных средств с экипажем и пени.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Море молока» создано 2 февраля 2017 года в рабочем посёлке Ильиногорск Володарского района, уставный капитал — 15 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — более десяти человек. Директор — Алексей Колесов, который также является руководителем ООО «Агро-С» (ведёт деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции). Единственный владелец ООО «Море молока» — Петр Мельников (директор АО «Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз», учреждённого ФГУП «Элитно-семеноводческое хозяйство племенной завод-учхоз «Новинки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии).

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Помимо этого, Петр Мельников является учредителем трёх нижегородских компаний — ООО «Брамель» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Торговая компания «Арис-СБ» (деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами) и ООО «Арис-СБ» (неспециализированная оптовая торговля).

Напомним, по данным Нижегородстата, в области за первый квартал текущего года вырос показатель по надоям молока относительно этого же периода предыдущего года на 4,9% — до 118,6 тыс. тонн. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 11,5%, до 33,1 тыс. тонн. В целом объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 10,4 млрд рублей — рост на 3,4%.

На конец марта 2019 года в регионе средняя стоимость молока для потребителей составила 54,4 рубля за литр.