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Суд дал Маску и регулятору США время на уточнение условий договоренности

Экономика

Суд предоставил им неделю для консультаций

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2019, 04:25 — REGNUM  Суд Южного округа американского штата Нью-Йорк дал еще неделю представителям бизнесмена Илона Маска и федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам для консультаций по достигнутому ранее досудебному соглашению. Об этом говорится в документах, опубликованных в электронной базе суда.

Сообщается, что ходатайство о предоставлении дополнительного времени на переговоры отправили как юристы Маска, так и представители финансового регулятора. Суд удовлетворил ходатайство и предоставил дополнительную неделю для консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в суде проходило предварительное заседание по делу о нарушении Илоном Маском досудебного соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому Маск должен был предварительно согласовывать свои сообщения в соцсетях с руководством Tesla, если эти сообщения касаются деятельности компании.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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