После отчёта Медведева Путин примет кадровые решения?

Якутск, , 04:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев привёл в своём отчёте радужные экономические показатели, но, судя по состоянию регионов страны, денег всё равно нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя отчёт председателя правительства в Госдуме РФ.

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«Как всегда, очередное бла-бла-бла. Много цифр, возможно они и интересны, но настолько председатель правительства набил оскомину населению, как некогда Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на очередных съездах КПСС, что вряд ли кто из простых людей смог выдержать этот 4-х часовой политический спектакль. Государственные чиновники наверно ёрзали на мягких креслах», — отметил эксперт.

Цифры в 25,7 трлн рублей на 9 национальных целей и 12 национальных проектов Юрий Данилов назвал впечатляющими для экономиста, но при этом подчеркнул, что они интересны с точки зрения толго, как будут использованы.

«А исполнение их судя по регионам идёт не ахти как, — считает эксперт. — Несмотря на радужные экономические показатели приведённые в отчёте, как однажды выразился наш премьер, «Денег нет, но вы держитесь!». Для меня этот доклад станет источником цитат и ссылок при написании отчётов, начуно-исследовательских работ и разработке различных региональных стратегий и программ развития. А деятельность правительства РФ по итогам 2018 я оцениваю как неудовлетворительную! Вероятно, что президент России Владимир Путин примет кадровые решения по составу правительства России, которое будет работать в этом году».

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Юрий Данилов также обратил внимание на слова Дмитрия Медведева о том, что «в нашей стране живёт 146,8 млн человек, для которых и вместе с которыми мы всё это и делаем». Кандидат экономических наук считает показательным то, что большинству из них, за исключением чиновников, депутатов и высокооплачиваемой части руководителей предприятий, живётся с каждым годом всё хуже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 апреля выступил в Госдуме с отчётом о деятельности правительства РФ в 2018 году. В том числе в его выступлении было сказано о том, что 19 млн жителей страны — бедные.