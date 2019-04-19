Росреестр: Запуск сервиса аренды жилья и отелей начнётся с Крыма

Ялта, Крым, , 02:24 — REGNUM Новый IT-сервис аренды жилья и отелей будет опробован в Крыму, а затем его внедрят по всей стране, сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко на V Ялтинском международном экономическом форуме.

По словам Абрамченко, выступавшей на секции «Цифровизация и недвижимость: будущее или реальность?», в Крыму сервис начнут тестировать до конца года. Сервис входит в проект ИT-платформы «Доверительное управление недвижимостью» и создан для повышения инвестиционной и туристической привлекательности.

«Сегодня необходима IT-платформа, которая обеспечит прямую коммуникацию между продавцом и покупателем, арендатором и арендодателем, создаст возможность свободного выбора объектов, упростит процедуру заключения сделок, повысит правовую защищённость участников рынка, а в конечном счёте — его инвестиционную привлекательность», — сказала Абрамченко.

Глава Росреестра отметила, что этот сервис предоставит людям и бизнесу новые возможности при операциях с недвижимостью, в том числе при купле-продаже, аренде и при оплате связанных с ними налогов.

Комментируя эти нововведения, Парвиз Тухтасунов, глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра, сказал:

«Благодаря внедрению новых технологических решений уже летом этого года граждане смогут получать актуальные сведения о недвижимости в три раза быстрее — буквально в течение суток. После проведения полной модернизации услуг в 2020 году мы сможем выдавать информацию из объектах практически в онлайн-режиме».

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