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Назван суммарный оборот подпавших под запрет в России товаров с Украины

Экономика

Доля таких товаров составляет почти треть от общего товарооборота между РФ и Украиной

Назван суммарный оборот подпавших под запрет в России товаров с Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина

Москва, 19 апреля 2019, 00:44 — REGNUM  Суммарный оборот товаров, ввозимых с Украины в Россию, на который РФ наложила запрет, превышает $4,3 млрд, сообщает Минэкономразвития РФ.

По словам российского министра экономического развития Максима Орешкина, эта сумма примерно соответствует 30% от того товарооборота, который был в минувшем году между Россией и Украиной.

Он пояснил, что в список товаров, подпавших под ограничения, вошли в основном те, которые можно заменить российскими аналогами или импортировать из других стран. По словам главы Минэкономразвития, Москве пришлось ввести ограничения в ответ на недружественные действия со стороны Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия расширила список украинских товаров, которые запрещено ввозить в страну. Кроме того, Россия ввела запрет на поставки на Украину нефти и нефтепродуктов и ограничила экспорт угля.

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