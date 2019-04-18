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Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе

Экономика

В пятницу 19 апреля торги на Уолл-стрит не проводятся в связи с приближением католической Пасхи

Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе
Arnoldius
Нью-йоркская фондовая биржа

Нью-Йорк, США, 18 апреля 2019, 23:56 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США закончили торги перед длинными выходными в «зеленой зоне», 18 апреля передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 110 пунктов (0,42%), до 26 559,54 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,58 пункта (0,16%), до 2905,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,98 пункта (0,02%), до 7998,06 пункта.

В пятницу 19 апреля торги на Уолл-стрит не проводятся в связи с приближением католической Пасхи, которая в этом году отмечается 21 апреля.

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