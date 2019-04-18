Мутко: Долг Северного Кавказа за свет и газ вырос до 120 млрд рублей

Ставрополь, , 20:47 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители на сумму около 120 млрд рублей. При этом, несмотря на увеличение суммы задолженности, темпы роста долга немного замедлились. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на итоговой коллегии Министерства по делам Северного Кавказа в Ессентуках 18 апреля.

«По всем группам потребителей мы «подросли» на 8 млрд рублей в этом году. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей. Это свет и газ», — цитирует Мутко «Интерфакс».

Как отметил заместитель председателя правительства, по-прежнему причинами роста долгов на Северном Кавказе являются низкая платежная дисциплина и износ сетей, который превышает 60%. По словам Мутко, уже принято решение в Минстрое РФ о разработке новой подпрограммы по реставрации и реконструкции сетей коммунального хозяйства.

На реконструкцию всей системы коммунального хозяйства — теплосетей, водоканалов, других сетей — уже направлено в Фонд реконструкции и развития жилищно-коммунального хозяйства 13 млрд рублей. Как сообщил Мутко, из них 60% федеральных средств, 20% — это средства субъектов, 20% — это инвестиции предприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 декабря 2018 года общий долг населения регионов СКФО за газ, по данным компании «Газпром межрегионгаз», превысил 26,187 млрд рублей. В список субъектов России, население которых накопило самые большие долги по газу, вошли четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа. Задолженность Чечни составила более 13,291 млрд рублей, Дагестана — более 9 млрд рублей, Кабардино-Балкарии — 2,732 млрд рублей, Ингушетии — 1,131 млрд рублей.

В то же время общая сумма долга населения России за газ на 1 декабря 2018 года составила 37,9 млрд рублей.

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Осенью 2018 года министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев подтвердил, что сумма задолженности субъектов СКФО за свет и газ остается самой большой в РФ. Основные причины — изношенность инфраструктуры и хищение энергоресурсов. По итогам первого полугодия 2018 года задолженность округа за электроэнергию составила 27,5 млрд рублей, за газ — 96,5 млрд рублей. И ее рост, как отметил Чеботарев, продолжается, хотя и «более медленными темпами».

Напомним, в январе 2019 года Заводской суд Грозного принял решение по иску прокуратуры Чечни о списании населению республики долгов за газ на сумму, превысившую 9,3 млрд рублей. Однако на днях Верховный суд республики отменил это решение.

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