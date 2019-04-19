В Челябинске пройдет экологический форум «Единой России» «Чистая страна»

Челябинск, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, в Челябинске пройдет первый экологически форум «Единой России» «Чистая страна», на котором представители власти совместно с экспертами-экологами обсудят инициативы по улучшению экологии в регионах страны. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках. В обсуждении экологических инициатив примут участие порядка 600 человек, среди которых: эксперты, координаторы партпроекта «Единой России» «Чистая страна» в регионах, депутаты Государственной думы РФ, представители правительства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии, исполнительной, законодательной власти субъектов РФ, а также общественных движений, фондов и проектов, деятельность которых направленна на защиту окружающей среды. Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. В рамках первой площадки — «Эффективная система обращения с отходами» — эксперты обсудят позитивные практики реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах, технологии раздельного сбора и накопления ТКО, развитие системы переработки отходов, внедрение системы экологических сборов, обращение с отходами I и II класса опасности, проблему рекультивации свалок. Модератором площадки выступит координатор проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.На второй дискуссионной площадке «Снижение загрязнения в индустриальных центрах — баланс интересов экологии и экономики» обсудят квотирование выбросов загрязняющих веществ, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, реализацию реформы, направленной на минимизацию негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Модерировать площадку будет сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы РФ Сергей Боярский.Участники третьей тематической площадки «Экологическое воспитание и эковолонтерство» рассмотрят вопросы развития системы волонтерского движения в сфере экологии, расширение системы экологического просвещения и эффективность экологических уроков, формирование системы общественного экологического контроля и вопросы зоозащиты. Вести дискуссию на площадке будет первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

«Во многих регионах очень остро стоит проблема свалок, реализации так называемой «мусорной» реформы, выбросы отходов с предприятий, загрязнение воды и воздуха. Это касается, в первую очередь, жителей крупных промышленных центров, к которым относится и Челябинск. Обо всех этих проблемах мы будем открыто говорить с экспертным сообществом на площадках нашего форума», — сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, подчеркнув, чтогосударство вкладывает огромные средства в реализацию национального проекта «Экология».

«И наша главная задача, не просто обсудить существующие проблемы, но и предложить реальные рабочие механизмы, которые позволят улучшить экологическую ситуацию в стране», — отметил Турчак.