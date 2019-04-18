Севмаш не теряет надежды принять участие в проекте «Арктик — СПГ»

Архангельск, , 19:47 — REGNUM Севмаш намерен выиграть конкурс на изготовление модулей бетонных барж завода «Арктик-СПГ». Руководство предприятия готовит коммерческое предложение для участия в конкурсе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Севмаша.

Решение о выборе подрядчика должно быть принято осенью текущего года.

Напомним, о своем интересе к проекту «Арктик — СПГ» руководство Севмаша заявляло еще год назад. По словам руководителей предприятия, участие в этом проекте позволит обеспечить Севмаш работой на ближайшие 10−15 лет наряду со строительством кораблей для ВМФ.

Большие надежды Севмаш связывает также с проектом ПАО «Газпром» — строительство ледостойкой стационарной платформы. Она будет установлена на месторождении Каменномысское-море в южной части акватории Обской губы. В настоящее время готовится совместная заявка от Объединенной судостроительной корпорации, Севмаша и «Звездочки» на строительство этого объекта. В случае успеха предприятия должны будут построить платформу «под ключ» (осуществить сборку, испытания, запуск). Инвестиционное решение должно быть принято к началу 2020 года.

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Справка:

«А́рктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа. Проект предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ-2» владеет лицензией на экспорт СПГ.

Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах.

Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской губы. Месторождение расположено в её акватории и названо так в честь посёлка Мыс Каменный. Запасы природного газа — порядка 550 миллиардов кубометров.