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Петербургские политехники займутся развитием Арктики

Экономика

Ученые из Петербурга готовы содействовать комплексному развитию региона

Санкт-Петербург, 18 апреля 2019, 19:00 — REGNUM  Политехники работают над комплексной программой развития Арктического региона, речь идет о моделировании поведения ледовых полей, создания энергетических установок ветродизельных электростанций, а такжемоделировании транспортных саней из материалов, способных работать при низких температурах и готовых перевозить грузы до 150 тонн и других.

Об этом в ходе конференции «Арктика: история и современность» рассказал руководитель административного аппарата ректора СПбПУВладимир Глухов.

Так, за последние пять лет Высшая школа Гидротехнического и Энергетического строительства СПбПУ выполнила в Арктике более сорока научно-исследовательских работ.

Напомним, что 17−18 апреля, в Петербурге прошла первая часть IV международной конференции «Арктика: история и современность». Ключевыми темами обсуждения стали вопросы современного освоения и экономического развития российской Арктической зоны, проблемы военной, экологической и техногенной безопасности Арктики, а также развитие человеческого капитала на северных территориях. Площадкой для обсуждения выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В мероприятии принимают участие представители из России, США, Финляндии, Норвегии, ФРГ, Франции, Польши, Италии и Индии.

Конференция «Арктика: история и современность» проходит в Петербурге с 2016 года при поддержке городского комитета по делам Арктики. В этом году 23−25 апреля отдельные секции конференции пройдут в Мурманске.

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Развитие российской Арктики
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