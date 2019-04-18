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Полмиллиарда рублей — во столько власти Новосибирска оценили ремонт дворов

Экономика

В 2019 году в Новосибирске будут отремонтированы более 300 дворов

Полмиллиарда рублей — во столько власти Новосибирска оценили ремонт дворов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Въезд во двор многоэтажного дома

Новосибирск, 18 апреля 2019, 18:56 — REGNUM  Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 18 апреля, заявил, что в текущем году в городе приведут в порядок 305 придомовых территорий, что на 85 дворов больше, чем в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На эти цели будет направлено 540 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше прошлого года. Из них 200 млн рублей — средства городского бюджета, 170,3 млн рублей — областного и 170,6 млн рублей — федерального (в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»)», — отметил Локоть.

Начать работы планируется уже в мае.

По данным мэрии Новосибирска, в 2018 году в Новосибирске было отремонтировано 220 дворов, из них по проекту «Формирование комфортной городской среды» — 106. На ремонтные работы в прошлом году было потрачено более 360 млн рублей.

За пять лет в городе благоустроено 1 063 объекта, сумма затрат — 1,5 млрд рублей.

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Городское благоустройство
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