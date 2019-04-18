Второй этап конкурса «Цифровой прорыв» пройдет с 16 по 19 мая

Москва, , 18:51 — REGNUM Второй этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из проектов АНО «Россия — страна возможностей» — пройдет с 16 по 19 мая. Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование по направлениям «информационные технологии», «дизайн», «управление проектами и бизнес-анализ».

Как сообщили в оргкомитете конкурса, онлайн-тестирование является обязательным этапом для прохождения в региональный этап конкурса, который будет проводиться в формате хакатонов. Хакатоны — соревновательные мероприятия, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов. Онлайн-тесты будут проводиться по трем направлениям: информационные технологии: теория информационных технологий, программирование, мобильная разработка, веб-разработка, виртуальная/дополненная реальность; дизайн: digital-дизайн, инструменты современного digital-дизайна; управление проектами и бизнес-анализ: управление проектами, юриспруденция в ИТ, финансы, маркетинг.

«Каждый тест проверяет компетенции участника и помогает заранее оценить свои силы и понять, какую роль в команде он может выполнять в предстоящих соревнованиях. Количество тестов, которые может пройти конкурсант, не ограничено. Проверить свои знания может любой совершеннолетний гражданин России, зарегистрировавшись на сайте цифровойпрорыв.рф», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

По итогам тестирования будут определены лучшие специалисты, которые примут участие в региональном этапе конкурса в одном из 40 городов России.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Заявочная кампания продлится по 12 мая, после чего участников ждет этап онлайн-тестирования. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

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