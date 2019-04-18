ВЭБ и Минсельхоз займутся экспертизой проектов в сфере агрологистики

Москва, , 18:35 — REGNUM В школе управления «Сколково» прошла стратегическая сессия «Агрологистика 2019». На ней обсуждались механизмы решения задач по созданию единой инфраструктуры агрологистики, которая будет способствовать продвижению российской продукции на глобальных рынках и обеспечит внутреннюю продовольственную безопасность.

В работе сессии участвовали председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнёв, представители бизнеса, органов власти, экспертных организаций.

Участники обсудили механизмы решения задач по созданию единой инфраструктуры агрологистики и торговли, которая будет способствовать продвижению российского продукции на глобальных рынках и обеспечит внутреннюю продовольственную безопасность. Так, необходимо провести масштабную работу по модернизации и увеличению мощностей железнодорожной и портовой инфраструктуры, строительству логистических комплексов, сокращению затрат на перевозку сельхозпродукции.

Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов отметил: «У нас есть потребность в развитии инфраструктуры рынка. Наши граждане должны получить большее разнообразие качественной продовольственной продукции по более доступным ценам. Производители могли бы эффективнее доставлять и реализовывать свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы должны научиться выстраивать взаимовыгодные отношения как внутри Евразийского экономического союза, так и с другими нашими партнёрами. Наша цель — сформировать глобально конкурентоспособную логистическую инфраструктуру в партнёрстве с участниками рынка».

«Тема развития агрологистики крайне актуальна для решения поставленной Президентом задачи по доведению аграрного экспорта до 45 млрд долларов в год. Нам необходимо определить оптимальную конфигурацию маршрутов, по которым отечественная продукция будет достигать зарубежных рынков. Как показывает практика, произвести продукцию зачастую бывает проще, чем доставить ее до конечного потребителя в нужном объёме и надлежащего качества. Мы предлагаем ВЭБ. РФ подумать о совместной экспертизе тех проектов в сфере АПК, которые планируется реализовать при участии институтов развития», — заявил Дмитрий Патрушев.