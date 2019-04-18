Москва, , 18:31 — REGNUM

Рост промышленного производства в России в первом квартале 2019 года составил 2,1% в годовом выражении. такие данные приводятся в опубликованном 18 апреля новом ежемесячном докладе Минэкономразвития.

По оценке ведомства, в марте рост промпроизводства замедлился до 1,2% в годовом выражении после роста на 4,1% в феврале, на 1,1% — в январе.

Отмечается, что снижение темпов роста выпуска промышленной продукции было обусловлено динамикой как добывающих, так и обрабатывающих отраслей.

Так, добыча полезных ископаемых в марте увеличилась на 4,3%, тогда как феврале рост составлял 5,1%. За первый квартал показатель вырос на 4,7% в годовом выражении.

«Сдерживающее влияние на динамику добывающего комплекса с начала текущего года оказывает сокращение производства нефти в рамках сделки ОПЕК+, при этом добыча природного газа по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста», — говорится в докладе.

Рост выпуска обрабатывающей промышленности в марте замедлился до 0,3% после увеличения на 4,6% в феврале и снижения на 1% в январе. В результате за первый квартал рост составил 1,3% в годовом выражении.

«Замедление роста в марте после высоких показателей февраля наблюдалось в таких значимых по доле секторах, как металлургия и производство кокса и нефтепродуктов», — отмечают в МЭР.

Объём строительных работ, по данным министерства, третий месяц подряд демонстрирует околонулевую динамику. По результатам первого квартала рост показателя замедлился до 0,2% в годовом выражении после 4,1% в последнем квартале минувшего года.